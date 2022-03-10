Під Києвом ЗСУ розгромили полк окупантів та знищили його командира

Українські розвідники перехопили розмову російських офіцерів у районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. Вони розповіли, що ЗСУ знищили ще одного російського командира полку.
Про це написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
В опублікованому аудіозаписі військовий із позивним "Нітра" доповів "Удару", що ЗСУ практично розбили шостий полк, у окупантів багато втрат. Серед загиблих і командир полку. За його словами, голова колони потрапила до засідки.
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"Відвів шостий полк на Богданівку, зараз тут переходжу до оборони. Частиною сил 239-го зайняли північну околицю Димера. Прошу вогонь нанести на населений пункт Скибин", – сказав "Нітра".
Війна в Україні 9 березня
- Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.
- Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОП Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.