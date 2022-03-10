Под Киевом ВСУ разгромили полк оккупантов и уничтожили его командира

Украинские защитники остановили войска РФ, которые двигались в сторону Киева – в бою полег почти весь полк

Полк оккупантов разгромили на пути в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские разведчики перехватили разговор российских офицеров в районе Броваров, готовящихся к наступлению на Киев. Они рассказали, что ВСУ уничтожили еще одного российского командира полка.

Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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В опубликованной аудиозаписи военный с позывным "Нитра" доложил "Удару", что ВСУ практически разбили шестой полк, у оккупантов много потерь. Среди погибших и командир полка. По его словам, голова колонны попала в засаду.

"Отвел шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го заняли северную окраину Димера. Прошу огонь нанести на населенный пункт Скибин", - сказал "Нитра".

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Война в Украине 9 марта