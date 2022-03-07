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"Прийдемо, як за Бен Ладеном": Данілов пригрозив керівництву РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 13:40
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Кремль своєю війною проти України запустив процес ліквідації путінського режиму
Олексій Данілов (праворуч) попередив путінський режим. Колаж "Сьогодні"
Олексій Данілов (праворуч) попередив путінський режим. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив російське військово-політичне керівництво, що їм не втекти від трибуналу, навіть у бункері на Уралі.

Про це він написав у Facebook.

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"Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму", – написав він.

Данілов попередив росіян, щоб ті ніколи не воювали проти України, оскільки наш народ пройшов упродовж тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став лише міцнішим і витривалішим.

"Ви вбиваєте наших дітей, жінок, людей похилого віку. Ми всіх і все пам'ятаємо, нікого ніколи не забудемо. Ви ніде не сховаєтеся: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах у Маямі, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо, як за Ейхманом (нацист, який відповідав за винищування євреїв. – Ред.), або як за Бен Ладеном (до ліквідації був ватажком "Аль-Каїди". – Ред.). Ваші злочини в документах, а пам'ять про них розпеченим залізом у серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував – наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю та в наші сім'ї – ми прийдемо до вас", – пообіцяв секретар РНБО.

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Росію чекає на трибунал

Сьогодні в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді. Київ вимагає, щоб РФ негайно припинила військові дії на території України та прибрала свої війська.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. В Україну вже навіть спрямовано спеціальну слідчу групу.

Також Карім Хан попросив українців надсилати всі наявні документальні свідоцтва злочинів агресора на спеціальну електронну пошту.

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