Зеленський: Україна подала позов проти РФ до Гааги

Поки українські військові кришать окупантів на фронті, Гаага займеться політичним керівництвом РФ

Україна наближає керівництво РФ до міжнародного суду. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. Про це він повідомив у Twitter.

Він закликав розпочати слухання вже наступного тижня.

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"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", – написав Зеленський.

Росію наздоганяє покарання за війну

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що розпочалася підготовка до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT. Усі країни вже дали свою попередню згоду. Ми вже розповідали, що чекає на Росію, коли її відключать від SWIFT.

24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

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ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.