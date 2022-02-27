Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

Пока украинские военные крошат оккупантов на фронте, Гаага займется политическим руководством РФ

Украина приближает руководство РФ к международному суду. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН. Об этом он сообщил в Twitter.

Он призвал начать слушания уже на следующей неделе.

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"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – написал Зеленский.

Россию настигает наказание за войну

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что началась подготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT. Все страны уже дали свое предварительное согласие. Мы уже рассказывали, что ждет Россию, когда ее отключат от SWIFT.

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов. Крупные банки отсоединяют от американской финансовой системы.

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ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.