"Придем, как за Бен Ладеном": Данилов пригрозил руководству РФ

Кремль своей войной против Украины запустил процесс ликвидации путинского режима

Алексей Данилов (справа) предупредил путинский режим. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил российское военно-политическое руководство, что им не скрыться от трибунала, даже в бункере на Урале.

Об этом он написал в Facebook.

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"Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима", – написал он.

Данилов предупредил россиян, чтобы те никогда не воевали против Украины, поскольку наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю, и от этого стал только крепче и выносливее.

"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей. Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем, как за Эйхманом (нацист, отвечавший за истребление евреев. – Ред.) или как за Бен Ладеном (до ликвидации был главарем "Аль-Каиды". – Ред.). Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", – пообещал секретарь СНБО.

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Россию ждет трибунал

Сегодня в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Киев требует, чтобы РФ немедленно прекратила военные действия на территории Украины и убрала свои войска.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. В Украину уже даже направленна специальная следственная группа.

Также Карим Хан попросил украинцев присылать все имеющиеся документальные свидетельства преступлений агрессора на специальную электронную почту.