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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Придем, как за Бен Ладеном": Данилов пригрозил руководству РФ

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7 марта, 13:40
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Кремль своей войной против Украины запустил процесс ликвидации путинского режима
Алексей Данилов (справа) предупредил путинский режим. Коллаж "Сегодня"
Алексей Данилов (справа) предупредил путинский режим. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил российское военно-политическое руководство, что им не скрыться от трибунала, даже в бункере на Урале.

Об этом он написал в Facebook.

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"Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима", – написал он.

Данилов предупредил россиян, чтобы те никогда не воевали против Украины, поскольку наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю, и от этого стал только крепче и выносливее.

"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей. Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем, как за Эйхманом (нацист, отвечавший за истребление евреев. – Ред.) или как за Бен Ладеном (до ликвидации был главарем "Аль-Каиды". – Ред.). Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", – пообещал секретарь СНБО.

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Россию ждет трибунал

Сегодня в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Киев требует, чтобы РФ немедленно прекратила военные действия на территории Украины и убрала свои войска.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. В Украину уже даже направленна специальная следственная группа.

Также Карим Хан попросил украинцев присылать все имеющиеся документальные свидетельства преступлений агрессора на специальную электронную почту.

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