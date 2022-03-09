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СЬОГОДНІ Новини України

Данілов: Росія перейшла на іншу тактику, знято вісім генералів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 20:20
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Росія змінилася з початку війни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна сьогодні має чітке розуміння, які плани є в Російської Федерації.

Про це сказав в ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

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Росія змінилася

"Вони (Росія – ред.) трохи змінилися з початку війни – вони хотіли за два-три дні пройти маршем Хрещатиком. Ніколи такого не буде", – сказав він.

На думку Данілова, в Росії зараз перейшли на іншу тактику:

"У них змінилося керівництво – було знято вісім генералів зі своїх посад з урахуванням того, що вони не виконали завдання. Наразі призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Ба більше, окупанти у відчаї".

14-й день війни в Україні

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

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Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один з них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

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Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство оборони закликало не поширювати жодної інформації про отримання допомоги для захисту України. Це потрібно для того, щоб ефективніше захищати нашу країну.

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