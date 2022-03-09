Окупанти захопили СІЗО в Херсоні: для чого використовують

Людмила Денісова заявила, що дії окупантів порушують вимоги Женевських конвенцій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

Що сталося

"До будівлі херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста напередодні", – написала вона.

Людмила Денісова / Фото: Facebook

За словами Денісової, в Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим:

"Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян".

Вона заявила, що дії російських окупантів порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Реклама

Нагадаємо, херсонські пекарні перетворилися на центри підтримки.

"Пекар працював без вихідних, попросив один вихідний. Пекар другий у самому центрі подій у Даріївці під Херсоном, зв'язку ніякого, виїхати ніяк. Тож на роботу сьогодні вийшло три касири. Вперше в руки взяли тісто. Нічого, справляємось", — розповідає Наталя Ільченко.

Читайте також: