Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне: для чего используют

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Людмила Денисова заявила, что действия оккупантов нарушают требования Женевских конвенций
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне.

Об этом на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Что произошло

"К зданию херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, которые прибыли в город накануне", – написала она.

Людмила Денисова
Людмила Денисова / Фото: Facebook

По словам Денисовой, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим:

"Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за противостояние власти захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан".

Она заявила, что действия российских оккупантов нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Реклама

Напомним, херсонские пекарни превратились в центры поддержки.

"Пекарь работал без выходных, попросил один выходной. Пекарь второй в самом центре событий в Дариевке под Херсоном, связи никакой, выехать никак. Поэтому на работу сегодня вышли три кассира. Впервые в руки взяли тесто. Ничего, справляемся", – рассказывает Наталья Ильченко.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 14-й. Авиаудары по Сумской области, победа под Харьковом, список стервятников Путина – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять