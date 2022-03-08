У Херсоні закінчується хліб — касири самі стали до печі

Херсонські пекарні перетворилися на центри підтримки. Про це розповідається у сюжеті телеканалу "Україна 24".
Через нестачу пекарів до печі стають касири. Аби нагодувати містян, опановують нову професію. Виробляють запашні буханці та надають допомогу людям. Самі печуть – самі й торгують. Стали на заміну пекарям три касирки.
"Пекар працював без вихідних, попросив один вихідний. Пекар другий у самому центрі подій у Даріївці під Херсоном, зв'язку ніякого, виїхати ніяк. Тож на роботу сьогодні вийшло три касири. Вперше в руки взяли тісто. Нічого, справляємось", — розповідає Наталя Ільченко.
Далі по темі
Нілу з 6-річними близнюками під обстрілами з Олешок вивезли колеги. У тамтешній пекарні вона також працювала касиркою.
"У чому були, в тому і поїхали, пару речей із собою взяли й усе", — каже Ніонелла Рюмкіна.
В Херсоні теж небезпечно. Але жінка стала до печі, аби нагодувати містян.
"Касир, з тістом не мала справи. Вийшла – показали. Відкрила технологічку й працюю. Щось виходить. Намагаємось. Аби було бажання", — розповіла жінка.
Запаси хліба в Херсоні закінчуються. По місту — довжелезні черги за буханцем. З пекарень, які мають залишки борошна, розвозять випічку по бомбосховищах. Тим, хто може купити, продають. Черги за свіжою випічкою – до комендантської години.
"Запаси ми шукаємо по крихтах, де у знайомих борошно яке є, але запаси вже обмежені", — розповів власник пекарні Олександр Власов.
Всі пекарні зробили доступними для людей. Там тепло, можна зайти й зігрітися, на місцях під'єднатися до вайфаю, подивитися новини, якщо немає мобільного зв'язку, викликати МНС або швидку. Мережі інтернет працюють 24 години, доки її не відключить окупант. Підприємці пропонують інтернет у мережевих пекарнях цілодобово – на випадок, якщо містяни в черговий раз залишаться без мобільного зв'язку.
Війна в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- На Київщині понад півтора десятка населених пунктів опинилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У мережі з’явилися документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.