У Херсоні закінчується хліб — касири самі стали до печі

Пекарів у міських пекарнях доводиться заміняти всім, хто може

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Херсонські пекарні перетворилися на центри підтримки. Про це розповідається у сюжеті телеканалу "Україна 24".

Через нестачу пекарів до печі стають касири. Аби нагодувати містян, опановують нову професію. Виробляють запашні буханці та надають допомогу людям. Самі печуть – самі й торгують. Стали на заміну пекарям три касирки.

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"Пекар працював без вихідних, попросив один вихідний. Пекар другий у самому центрі подій у Даріївці під Херсоном, зв'язку ніякого, виїхати ніяк. Тож на роботу сьогодні вийшло три касири. Вперше в руки взяли тісто. Нічого, справляємось", — розповідає Наталя Ільченко.

Нілу з 6-річними близнюками під обстрілами з Олешок вивезли колеги. У тамтешній пекарні вона також працювала касиркою.

"У чому були, в тому і поїхали, пару речей із собою взяли й усе", — каже Ніонелла Рюмкіна.

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В Херсоні теж небезпечно. Але жінка стала до печі, аби нагодувати містян.

"Касир, з тістом не мала справи. Вийшла – показали. Відкрила технологічку й працюю. Щось виходить. Намагаємось. Аби було бажання", — розповіла жінка.

Запаси хліба в Херсоні закінчуються. По місту — довжелезні черги за буханцем. З пекарень, які мають залишки борошна, розвозять випічку по бомбосховищах. Тим, хто може купити, продають. Черги за свіжою випічкою – до комендантської години.

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"Запаси ми шукаємо по крихтах, де у знайомих борошно яке є, але запаси вже обмежені", — розповів власник пекарні Олександр Власов.

Всі пекарні зробили доступними для людей. Там тепло, можна зайти й зігрітися, на місцях під'єднатися до вайфаю, подивитися новини, якщо немає мобільного зв'язку, викликати МНС або швидку. Мережі інтернет працюють 24 години, доки її не відключить окупант. Підприємці пропонують інтернет у мережевих пекарнях цілодобово – на випадок, якщо містяни в черговий раз залишаться без мобільного зв'язку.

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