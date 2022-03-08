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СЬОГОДНІ Новини України

Хотіли квітів? У Херсоні окупантам вручили по дві гвоздики (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 березня, 17:10
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Наш народ непереможний!
Російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти наївно думали, що українці їх зустрічатимуть з квітами. Квіти вони отримали – по дві гвоздики з чорною стрічкою (такі приносять на похорон).

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Березовий сік.

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Ситуація в Україні 8 березня

  • Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
  • На Київщині понад півтора десятка населених пунктів опинилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
  • У Мережі з’явилися документальні свідчення про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
  • У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
  • Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

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