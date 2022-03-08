Хотіли квітів? У Херсоні окупантам вручили по дві гвоздики (відео)

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Російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти наївно думали, що українці їх зустрічатимуть з квітами. Квіти вони отримали – по дві гвоздики з чорною стрічкою (такі приносять на похорон).

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Березовий сік.

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