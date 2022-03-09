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Щоб не допомагати ворогу. Резніков просить не поширювати інформацію про надання зброї Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 12:05
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Повідомлення на перший погляд гарних новин може зашкодити українським захисникам
Міноборони просить не повідомляти про додаткову військову допомогу Україні.
Міноборони просить не повідомляти про додаткову військову допомогу Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони закликало не поширювати жодної інформації про отримання допомоги для захисту України. Це потрібно для того, щоб ефективніше захищати нашу країну.

Таку заяву опублікував міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

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Він зазначив, що військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами, щоб отримати допомогу для захисту України.

"Міністерство оборони працює на своєму рівні як за напрямком залучення матеріально-технічної допомоги, так і шляхом взаємодії з комерційними постачальниками", – пояснив Резніков.

Міністр додав, що військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів, особливо в період війни.

"У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам", – наголосив Резніков.

Він додав, що прагнення поділитися добрими новинами може негативно вплинути на результат.

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"Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" – пояснив міністр.

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