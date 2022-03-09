Щоб не допомагати ворогу. Резніков просить не поширювати інформацію про надання зброї Україні

Повідомлення на перший погляд гарних новин може зашкодити українським захисникам

Міноборони просить не повідомляти про додаткову військову допомогу Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони закликало не поширювати жодної інформації про отримання допомоги для захисту України. Це потрібно для того, щоб ефективніше захищати нашу країну.

Таку заяву опублікував міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Реклама

Він зазначив, що військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами, щоб отримати допомогу для захисту України.

"Міністерство оборони працює на своєму рівні як за напрямком залучення матеріально-технічної допомоги, так і шляхом взаємодії з комерційними постачальниками", – пояснив Резніков.

Міністр додав, що військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів, особливо в період війни.

"У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам", – наголосив Резніков.

Він додав, що прагнення поділитися добрими новинами може негативно вплинути на результат.

Реклама

"Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" – пояснив міністр.

Раніше ми писали: