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Сирійський сценарій в Україні провалився – експерт

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11 березня, 21:25
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Лукашенко може до останнього відтягувати своє втручання у війну Путіна
Українські військові готові й надалі чинити опір агресору / Колаж "Сьогодні"
Українські військові готові й надалі чинити опір агресору / Колаж "Сьогодні"

11 березня Кремль спробував втягнути Білорусь у війну в Україні щоб вона затягнулася ще на довше. Проте військові експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко вміло петлятиме від своєї участі, а сама війна закінчиться за кілька місяців.

Про це Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Фактор Лукашенка

"Про терміни можна говорити, що це затягнеться на кілька місяців не менше. Нам потрібно дочекатися втрат противника близько 50% – не так легко вибивати супротивника зі своєї території та погнати його до самого кордону. Щодо Білорусі, то є кілька ознак, що Лукашенко уникатиме введення своїх військ в Україну. Білоруських військ може бути до 10 батальйонно-тактичних груп – там не дуже велика військова сила. Лукашенко набагато досвідченіший політик, ніж Путін, щоб не влізти у цю війну. Наразі це війна між двома країнами. Якщо втручається Білорусь, це війна вже регіональна на Європейському континенті і до світової війни залишається півкроку", наголосив Жданов.

Переговори

"На сьогодні ситуація складає так: хто переможе на полі бою, той і отримає перевагу на переговорах. Ми зупинили наступ противника. Проте для переговорів цього ще замало. Наразі такої переваги у нас немає. Противник на нашій території, противник риє окопи і переходить до обороні за багатьма напрямами, сьогодні противник продовжує штурмувати Маріуполь", – пояснив Жданов, з яких позицій ми зараз ведемо переговори зі стороною агресора.

Чи конфлікт буде заморожений на довгі місяці, все залежить від президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

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"Якщо ми дамо заморозити конфлікт, ми отримаємо третій етап війни ще кривавіший і більш нещадний. Путін збере резерви і піде на нас. Він же чітко сказав, що йому потрібна вся Україна. Можливо, він не всю зможе окупувати, але в політичному сенсі він намагатиметься її контролювати. Для нас головне не просто утримати, а для нас головне розпочати контрнаступальні дії для того, щоб звільняти власну територію", – резюмував експерт.

Обстановка

  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

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