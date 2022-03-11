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Українські військові завдають удару по логістиці окупантів (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 березня, 20:44
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Без пального та харчування окупанти приречені
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство оборони України.

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Удар з боку України

"Наші захисники з оперативного командування "Північ" та територіальної оборонт ЗСУ не дозволяють їм цього зробити, розуміючи, що без пального та продуктів харчування військо окупантів приречене на загибель. Іншого вибору вони собі не залишили. Вірте у своїх захисників! Разом переможемо!" – зазначили в міністерстві.

Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
Фото – Міністерство обороні України.
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Окупанти хочуть сформувати резерв

У Генштабі зазначили, що частини та підрозділи окупантів продовжують спроби наступу на всіх напрямках, однак для цього не вистачає сил і РФ має намір сформувати резерв для подальшого нападу. Значна частина підрозділів відновлюють боєздатність. Також противник намагається налагодити логістичне забезпечення та підрозділів, задіяних у боях.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вести повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

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Нагадаємо, російський військовий з окупованого Криму бомбив літаком власну матір у Полтавській області. У СБУ повідомили, що мати дізналася про те, що літак її сина збили, а він потрапив у полон з українських новин.

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