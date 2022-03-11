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Російський окупант, який бомбив власну матір в Україні, потрапив у полон

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 березня, 14:23
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Окупанта збили 5 березня над Миколаєвом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський військовий з окупованого Криму бомбив літаком власну матір на Полтавщині.

Про це повідомила на своїй сторінці в Telegram Служба безпеки України.

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Що відбулося

"Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – в Кременчуці на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну", – вказали в СБУ.

У Службі повідомили, що матір дізналася про те, що літак її сина збили, а він потрапив у полон, з українських новин:

"Тепер з окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону! А Україна – обов’язково переможе!".

Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в місті кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому зросла до чотирьох військовослужбовців, шістьох людей поранено.

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