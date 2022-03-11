Обстріл Луцька: кількість загиблих зросла

Мер Луцька розповів, що відбувається у місті

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому зросла до чотирьох військовослужбовців, шістьох людей поранено.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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"Внаслідок обстрілу Російською Федерацією нашого військового аеродрому загинули четверо військовослужбовців, шістьох людей поранено", – сказав він.

Мер Луцька також розповів, що дві котельні поряд із місцем обстрілу були відключені.

"Обладнання на котелень не постраждало, воно справне. Наразі постачання теплоносія до квартир лучан, які були відключені у зв'язку із ситуацією безпеки, відновлено", – сказав Поліщук.

Чотирьох поранених госпіталізували до Волинської обласної лікарні. В одного потерпілого – панічна атака, у двох інших струс головного мозку, ураження ніг. Ще один солдат отримав травми внаслідок завалів, звідки його звільнили рятувальники.

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Серія авіаударів по Україні 11 березня

Дніпро

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

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поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,

у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.

Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що у місті пролунали вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

Луцьк

Вибухи прогриміли біля аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети.