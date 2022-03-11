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Це теж військовий об'єкт? Під час удару по Дніпру влучили у взуттєву фабрику, є загиблий (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 07:08
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Інші потрапляння були поблизу дитячого садка та багатоповерхівки
В Дніпрі ударили по цивільним об'єктам.
В Дніпрі ударили по цивільним об'єктам. / Фото: Колаж: Сьогодні

По Дніпру 11 березня близько 06:10 завдали три авіаудари. Ворог ударив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомили у пресслужба ДСНС.

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Авіаудари сталися в Новокодакському районі міста. Зокрема удари були:

  • поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку,
  • у двоповерхову взуттєву фабрику, яка зайнялася.

"Попередньо, 1 особа загинула", - повідомили рятувальники.

На місці працюють 20 людей та 4 одиниці техніки.

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Перша атака з початку війни

У Дніпрі прогриміли перші з початку повномасштабної війни вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Вже з'явилися відео та фото влучення ракет у Дніпрі. Місцевих жителів просять не публікувати їх у Мережі. Проте очевидці виклали відео, на якому чути вибухи.

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