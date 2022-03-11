У Луцьку пролунали сильні вибухи, частина міста лишилася без тепла (фото, відео)

Поки невідомо, куди саме влучив ворог, однак в результаті атаки виникла пожежа

Вночі ворог атакував Луцьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку рано вранці 11 березня пролунали сильні вибухи. В результаті виникла пожежа, дим піднявся високо над містом.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Після серії вибухів у місті щось спалахнуло. Рятувальники поки не надавали інформацію про те, що сталося.

Згодом в "Луцьктепло" повідомили, що у зв‘язку з вибухами в місті тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень очікується після стабілізації ситуації.

Мер міста Ігор Поліщук додав, що вибухи пролунали в стороні аеродрому і закликав не публікувати жодних фото, адрес і координатів.

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Ударів по місту з початку нападу Росії на Україну 24 лютого не було. Однак місцевий аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.

Додамо, що ще вчора повідомлялося, що кордон із Білоруссю в Волинській області не порушений.

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Луцьк після вибухів. Фото: соцмережі

Також є інформація про вибухи у Дніпрі, Рівненській та Волинській областях.

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