"ДжаВолина": у Луцьку створили катапульту для коктейлів Молотова (відео)

Місто готується оборонятися від російських окупантів

Створена катапульта для коктейлів Молотова. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку готуються захищати місто від російських окупантів та створили катапульту для коктейлів Молотова. Її назвали "ДжаВолина".

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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Цим пристроєм українці готуються відбивати атаки ворога.

Куди кидати коктейлі Молотова

Міністерство оборони України показало вразливі місця ворожої техніки, які слід атакувати коктейлями Молотова.

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Вантажівки: лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини, бензобак.

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Бронеавтомобіль "Тайфун": дах із люками, решітки радіатора, лобове скло, шини.

Бронеавтомобіль "Тигр": лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини.

БТР-82А: башта, люки, лобові люки, шини.

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