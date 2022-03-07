"ДжаВолина": у Луцьку створили катапульту для коктейлів Молотова (відео)

У Луцьку готуються захищати місто від російських окупантів та створили катапульту для коктейлів Молотова. Її назвали "ДжаВолина".
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
Цим пристроєм українці готуються відбивати атаки ворога.
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Куди кидати коктейлі Молотова
Міністерство оборони України показало вразливі місця ворожої техніки, які слід атакувати коктейлями Молотова.
Вантажівки: лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини, бензобак.
Бронеавтомобіль "Тайфун": дах із люками, решітки радіатора, лобове скло, шини.
Бронеавтомобіль "Тигр": лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини.
БТР-82А: башта, люки, лобові люки, шини.
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