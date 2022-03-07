"ДжаВолина": в Луцке создали катапульту для коктейлей Молотова (видео)

В Луцке готовятся защищать город от российских оккупантов и создали катапульту для коктейлей Молотова. Ее назвали "ДжаВолина".
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Этим устройством украинцы готовятся отбивать атаки врага.
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Министерство обороны Украины показало уязвимые места вражеской техники, которые следует атаковать коктейлями Молотова.
Грузовики: лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины, бензобак.
Бронеавтомобиль "Тайфун": крыша с люками, решетки радиатора, лобовое стекло, шины.
Бронеавтомобиль "Тигр": лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины.
БТР-82А: башня, люки, лобовые люки, шины.
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