У Дніпрі підприємці облаштували величезне бомбосховище (відео)

Укриття вже забезпечено медикаментами та водою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі підприємці, які забезпечували одну з лікарень, привели до ладу величезне бомбосховище.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24".

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Що в укритті

У бомбосховищі можуть одночасно врятуватися в разі обстрілів близько тисячі осіб. Укриття побудоване ще в 50-х роках минулого століття – над ним нема жодних будівель. Після розпаду СРСР бомбосховище поступово перетворилося на звалище залишків будівельних матеріалів та непрацюючого медичного обладнання.

За 5 днів підприємці та ще майже пів сотні друзів-волонтерів викинули увесь мотлох, своїм коштом зробили косметичний ремонт, розчистили вентиляцію, провели електропостачання та інтернет.

Водночас на площі у 850 квадратних метрів вже облаштовані операційна, маніпуляційна та палати на сотні ліжок. Укриття також забезпечено медикаментами, водою та іншими предметами першої необхідності.

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/ Фото: Україна 24

"Прибрали все, бо тут був жах. Відбили всю ось цю штукатурку – в першу чергу зі стелі, тому що в разі удару вона б обсипалась. Ось обробили стіни протигрибковими засобами. Також за 5 днів зібрали всіх своїх хлопців, потім усіх друзів, друзі привезли друзів. Абсолютно всі, нікого не вмовляли – всі насправді приходили та просилися самі", – повідомив волонтер Володимир Жеребко.

Крім цього, в укритті є засоби для інфузійної терапії, антисептичні препарати, перев*язочний матеріал, а також знеболювальне.

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