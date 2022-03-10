У Дніпрі підприємці облаштували величезне бомбосховище (відео)

У Дніпрі підприємці, які забезпечували одну з лікарень, привели до ладу величезне бомбосховище.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24".
Що в укритті
У бомбосховищі можуть одночасно врятуватися в разі обстрілів близько тисячі осіб. Укриття побудоване ще в 50-х роках минулого століття – над ним нема жодних будівель. Після розпаду СРСР бомбосховище поступово перетворилося на звалище залишків будівельних матеріалів та непрацюючого медичного обладнання.
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За 5 днів підприємці та ще майже пів сотні друзів-волонтерів викинули увесь мотлох, своїм коштом зробили косметичний ремонт, розчистили вентиляцію, провели електропостачання та інтернет.
Водночас на площі у 850 квадратних метрів вже облаштовані операційна, маніпуляційна та палати на сотні ліжок. Укриття також забезпечено медикаментами, водою та іншими предметами першої необхідності.
"Прибрали все, бо тут був жах. Відбили всю ось цю штукатурку – в першу чергу зі стелі, тому що в разі удару вона б обсипалась. Ось обробили стіни протигрибковими засобами. Також за 5 днів зібрали всіх своїх хлопців, потім усіх друзів, друзі привезли друзів. Абсолютно всі, нікого не вмовляли – всі насправді приходили та просилися самі", – повідомив волонтер Володимир Жеребко.
Крім цього, в укритті є засоби для інфузійної терапії, антисептичні препарати, перев*язочний матеріал, а також знеболювальне.
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