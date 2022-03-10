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В Днепре предприниматели привели в порядок огромное бомбоубежище (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 15:51
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Укрытие уже обеспечено медикаментами и водой
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре предприниматели, которые обеспечивали одну из больниц, привели в порядок огромное бомбоубежище.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина 24".

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Что в укрытии

В бомбоубежище могут одновременно спастись в случае обстрелов около тысячи человек. Укрытие построено еще в 50-х годах прошлого столетия – над ним нет никаких построек. После распада СССР бомбоубежище постепенно превратилось в свалку остатков строительных материалов и неработающего медицинского оборудования.

За 5 дней предприниматели и еще почти полсотни друзей-волонтеров выбросили весь хлам, за свой счет сделали косметический ремонт, расчистили вентиляцию, провели электроснабжение и интернет.

В то же время на площади в 850 квадратных метров уже обустроены операционная, манипуляционная и палаты на сотни кроватей. Укрытие также снабжено медикаментами, водой и другими предметами первой необходимости.

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/ Фото: Украина 24

"Убрали все, потому что здесь был ужас. Отбили всю вот эту штукатурку – в первую очередь с потолка, потому что в случае удара она бы осыпалась. Вот обработали стены противогрибковыми средствами. Также за 5 дней собрали всех своих ребят, потом всех друзей, друзья привезли друзей. Абсолютно все, никого не уговаривали – все действительно приходили и просились сами", – сообщил волонтер Владимир Жеребко.

Кроме этого, в укрытии есть средства для инфузионной терапии, антисептические препараты, перевязочный материал, а также обезболивающее.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия решила перейти к "сирийской тактике" в войне с Украиной.

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