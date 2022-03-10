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Россия перешла к "сирийскому варианту" — Арестович о войне в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 14:02
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Советник главы ОП рассказал о военной ситуации на сегодняшний день
Арестович прокомментировал события в Украине
Арестович прокомментировал события в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия решила перейти к "сирийской тактике" в войне с Украиной — об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своем брифинге.

"После вчерашнего обстрела роддома в Мариуполе стало понятно, что враг окончательно изменил тактику и, будучи не в состоянии нанести поражение нашим вооруженным силам и другим силам обороны на поле боя, перешел к так называемому "сирийскому варианту". То есть окружение и террор больших и малых городов, чтобы причинить наибольшие страдания и наибольшее психологическое влияние нашему гражданскому населению", — сказал он.

Арестович прокомментировал гуманитарную ситуацию в городах, которые больше всего страдают от ударов российских войск.

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"Сейчас больше всего страдает Мариуполь, который просто сносят с лица земли, и я думаю, это делается для того, чтобы потом показывать его как пример и говорить, что смотрите, вы хотите как в Мариуполе? Также страдают Харьков, Ахтырка и в некоторой степени Николаев. Нужно понимать, что это война. Первое: военно-политическое руковдство страны знает, что происходит. Второе: международные организации знают, что происходит. Знает руководство всех стран мира. Ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры из многих городов, в том числе из Мариуполя. Но противник сознательно срывает эвакуацию из Мариуполя. Тем не менее украинские силы держат оборону города. Я думаю, мы сможем сделать так, чтобы гражданские были эвакуированы из Мариуполя, мы все сделаем для этого. Думаю, враг не сможет взять Мариуполь, хотя террор, который он совершает, — это еще одна черная и кровавая страница в мировой истории российских военных преступлений", — сказал он.

Арестович отметил, что власть работает над решением проблемы 24/7, и обвинения в ее адрес — это именно то, чего добивается враг. Война — это двусторонний процесс, и не все зависит от одной стороны, подчеркнул он.

"Что касается общей военной ситуации, то на протяжении вчерашних суток ВСУ нанесли не менее 7 мощных ударов по противнику. Уничтожены два командира полка российской армии, это случилось на направлениях Бровары, Изюм, Николаев, Никополь, Кривой Рог. Враг выдвинул туда отдельные батальоны оперативно-тактической группы, которые были уничтожены на марше. Сейчас наши войска под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи, таким образом пресекли коммуникации между северной группировкой российских войск под Харьковом и тем, что в Изюме, что с военной точки зрения является серьезным тактическим успехом. Наша авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по противнику. Думаю, в ближайшее время ситуация будет меняться в пользу Украины", — резюмировал Арестович.

Война в Украине 10 марта

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