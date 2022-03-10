Россия уничтожает Ахтырку, а ВСУ отбивает врага под Харьковом: как прошла еще одна ночь войны в Украине

Интенсивные обстрелы восточных и южных областей продолжились даже ночью

Россия продолжает бомбить украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские города продолжают обороняться от русского захватчика. Самая трудная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как прошла ночь на 10 марта в разных регионах нашей страны.

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Восток

В Харьковской области наши защитники выгнали врагов из поселка Дергачи – это окрестность Харькова. На одного из двух крупнейших интернет-провайдеров города напали хакеры – временно могут быть перебои.

Ночью обстрелы не утихали – несколько раз звучала воздушная тревога.

Сегодня ночью бомбили Ахтырку в Сумской области. Российская авиация снова сбрасывала снаряды на жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта. Есть информация о попадании бомбы в газопровод.

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В Белополье одна бомба попала в телебашню. Ночью обстреливали из авиации села вокруг Сум.

Центр

В Полтаве ночь прошла относительно спокойно, тревога звучала дважды.

В Виннице ночью было относительно спокойно. Сирена воздушной опасности раздавалась один раз

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Днепр. Сирена раздавалась с 22 до 23, а к утру – тишина.

Юг

Херсон. Горожане ночью находились в укрытии. С 00:30 работала артиллерия со стороны Херсонского аэропорта и Белозерки. Несколько часов слышны были взрывы в разных районах города.

Ночь в Одессе прошла спокойно. Без сирен. Враг перебазировал свои корабли поближе к Крыму. Так что пока не будет высадки морского десанта на южное побережье.

Мероприятие

на Закарпатье ночью сирена воздушной тревоги не включали ни разу. Ночь прошла тихо.

В Ивано-Франковской области ночь прошла относительно спокойно. Сирена звучала только один раз, около трех ночи.

Ночь во Львовской области прошла спокойно. Сирены не гудят уже 4 сутки.

Луцк. Воздушная тревога ориентировочно в 3 ночи. Обстрелы не зафиксированы. Граница с Белоруссией не нарушена.

Ровно. Сирены звучали в 3 ночи. Авиаудары отсутствуют. Прорыв границы или обстрелов с территории Белоруссии – не зафиксирован.

Тернополь. Тревога за ночь звучала только раз и продолжалась около 15 мин. Обстрелы не были зафиксированы

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