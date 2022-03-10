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Росія перейшла до "сирійського варіанту" — Арестович про війну в Україні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 14:02
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Радник голови ВП розповів про військову ситуацію на сьогоднішній день
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вирішила перейти до "сирійської тактики" у війні з Україною — про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своєму брифінгу.

"Після вчорашнього обстрілу пологового будинку в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику і, не в змозі завдати поразки нашим збройним силам та іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого "сирійського варіанту". Тобто оточення і терор великих і малих міст, щоб завдати найбільших страждань та найбільшого психологічного впливу нашому цивільному населенню", — сказав він.

Арестович прокоментував гуманітарну ситуацію в містах, які найбільше страждають від ударів російських військ.

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"Зараз найбільше потерпає Маріуполь, який просто зносять з лиця землі, і я думаю, це робиться для того, щоб потім показувати його як приклад і казати, що дивіться, ви хочете як у Маріуполі? Також страждають Харків, Охтирка та деякою мірою Миколаїв. Потрібно розуміти, що це війна. Перше: військово-політичне керівництво країни знає, що відбувається. Друге: міжнародні організації знають, що відбувається. Знає керівництво всіх країн світу. Щодня є спроби встановити гуманітарні коридори з багатьох міст, у тому числі з Маріуполя. Але противник свідомо зриває евакуацію з Маріуполя. Проте українські сили тримають оборону міста. Я думаю, ми зможемо зробити так, щоб громадянські були евакуйовані з Маріуполя, ми зробимо все для цього. Думаю, ворог не зможе взяти Маріуполь, хоча терор, який він робить, — це ще одна чорна та кривава сторінка у світовій історії російських військових злочинів", — сказав він.

Арестович зазначив, що влада працює над вирішенням проблеми 24/7, і звинувачення на її адресу — це саме те, чого добивається ворог. Війна — це двосторонній процес, і не все залежить від однієї сторони, наголосив він.

"Щодо загальної військової ситуації, то протягом вчорашньої доби ЗСУ завдали не менше 7 потужних ударів по противнику. Знищено двох командирів полку російської армії, це трапилося на напрямках Бровари, Ізюм, Миколаїв, Нікополь, Кривий Ріг. Ворог висунув туди окремі батальйони оперативно-тактичної групи, які були знищені на марші. Наразі наші війська під Харковом взяли населений пункт Дергачі, таким чином припинили комунікації між північним угрупованням російських військ під Харковом і тим, що в Ізюмі, що з військової точки зору є серйозним тактичним успіхом. Наша авіація, ракетні війська та артилерія продовжують завдавати ударів по противнику. Думаю, найближчим часом ситуація змінюватиметься на користь України", — резюмував Арестович.

Війна в Україні 10 березня

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