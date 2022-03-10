Росія вже кидає приватні охоронні фірми на війну з Україною – СБУ

На окупантів не чекає в Україні ніхто і ніщо, окрім смерті

Російські полонені починають проливати світло на плани Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

"Приватний охоронець" із РФ, який потрапив у полон до українських силовиків, розповів про те, як Росія вербує громадян для відправки на війну з Україною. Про це в Telegram-каналі повідомляє пресслужба СБУ.

На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тисячі доларів пішов працювати в охоронну фірму у Ростові. Його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали у секреті.

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Вже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Полонений розповів, що усвідомив те, що ніхто не збирався розраховуватись із добровільними смертниками з охоронного агентства.

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15-й день війни в Україні