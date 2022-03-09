Під Обуховом збили ракету окупантів, яка летіла до житлових будинків (фото)

Українська авіація збила чергову ракету ворога

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Обухівському районі Київської області була збита крилата ракета російських окупантів.

Про це в себе в Telegram-каналі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

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Ракета окупантів

За його словами, ракету збили українські військові. Водночас Антон Геращенко заявив, що вона летіла до житлових будинків киян.

Фото: Антон Геращенко.

Фото: Антон Геращенко.

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Втрати окупантів

Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 тисяч осіб;

танків ‒ 317;

ББМ – 1070;

артилерійських систем -120;

РСЗВ – 56;

засобів ППО – 28;

літаків – 49;

гелікоптерів – 81;

автомобільної техніки – 482;

кораблів/катерів – 3;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Нагадаємо, українські військові розбомбили танкову групу російських окупантів та її повітряне прикриття. Серед іншого, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.

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