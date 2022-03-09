Під Обуховом збили ракету окупантів, яка летіла до житлових будинків (фото)

В Обухівському районі Київської області була збита крилата ракета російських окупантів.
Про це в себе в Telegram-каналі написав радник голови МВС Антон Геращенко.
Ракета окупантів
За його словами, ракету збили українські військові. Водночас Антон Геращенко заявив, що вона летіла до житлових будинків киян.
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Втрати окупантів
Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб;
- танків ‒ 317;
- ББМ – 1070;
- артилерійських систем -120;
- РСЗВ – 56;
- засобів ППО – 28;
- літаків – 49;
- гелікоптерів – 81;
- автомобільної техніки – 482;
- кораблів/катерів – 3;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Нагадаємо, українські військові розбомбили танкову групу російських окупантів та її повітряне прикриття. Серед іншого, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.