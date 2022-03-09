Под Обуховом сбили ракету оккупантов, которая летела в жилые дома (фото)

В Обуховском районе Киевской области была сбита крылатая ракета российских оккупантов.
Об этом у себя в Telegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.
Ракета оккупантов
По его словам, ракету сбили украинские военные. При этом Антон Геращенко заявил, что она летела в жилые дома киевлян.
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Потери оккупантов
Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек;
- танков ‒ 3174;
- ББМ – 1070;
- артиллерийских систем –120;
- РСЗО – 56;
- средств ПВО – 28;
- самолетов – 49;
- вертолетов – 81;
- автомобильной техники – 482;
- кораблей/катеров – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Напомним, украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов.