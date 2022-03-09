Крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках: російські окупанти масово займаються мародерством

Факти мародерства фіксуються у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській областях

Військові РФ займаються мародерством в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

Як повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, факти пограбувань, насильницьких дій щодо місцевих жителів та захоплення цивільних приміщень широко фіксуються у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській областях.

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Пограбували банк

Так, 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Розграбували продуктовий магазин у Бобровиці

1 березня російські окупанти пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти. Один із них наостанок не забув прихопити ящик із мандаринами.

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Обікрали церкву

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області російські окупанти вночі обікрали церкву. За словами диякона церкви громади Скінія Олександра Кошового, вони залізли вночі до храму. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

"Залізли через вікно, вкрали продукти в церкві. Їжу вони крадуть – отже, у них проблеми. Не давайте їм нічого, нехай ідуть додому та просять їжу у Путіна", – сказав диякон.

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Украли унітази

Також 1 березня в Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика" та пограбували продуктовий магазин.

"Грабують усе, що можна. Навіть магазин сантехніки на Таврійському мікрорайоні. Вони зайшли та забрали унітази. Ми ще сміялися: "Куди він той унітаз у БТР забере. Чи хоче його додому, як трофей?" – розповіла журналістка Марина Савченко.

Пограбували секонд-хенд та забрали у людей їжу

2 березня стало відомо, що у Тростянці Сумської області російські окупанти пограбували магазин та секонд-хенд. Про це розповіла кореспондентка телеканалу "Україна 24".

"Ось так "велика і потужна" армія Путіна грабує звичайні магазини у жителів невеликого міста на Сумщині. І не лише магазини вони грабують. Вони у Тростянці та інших містах дійшли до того, що ходять, мародерствують, забирають у людей їжу по домівках", – наголосила кореспондентка.

Також, за її словами, окупанти пограбували секонд-хенд у Тростянці та переодяглися у цивільний одяг.

Украли канцтовари з поліцейського відділку

6 березня російські військові залишили захоплену будівлю відділу поліції в Ізюмі, при цьому винесли все, що могли з собою взяти.

"Двері в усі службові кабінети відділку поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зламані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп'ютерів викрадені" , – повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

З відділу поліції в Ізюмі окупанти викрали навіть канцелярські прилади. Фото: Нацполіція

У поліції вже пообіцяли, що всі дані будуть відновлені, а потрібне для роботи – закуплене.

"Ми відновимо дані, і купимо нове необхідне. загарбники свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожний їхній злочин фіксується. Кожного чекає покарання" , – пообіцяв Сергій Болвінов.

Забрали норкові шуби з котеджів депутатів та м'ясорубку

7 березня Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка опублікував запис телефонної розмови військовослужбовця РФ з його дружиною, в якій він з гордістю вихвалявся мародерськими здобутками із котеджного містечка депутатів Верховної Ради України.

Окупант під ім'ям Сергій зателефонував своїй дружині і розповів, що викрав дві норкові шуби, кожушок з песця, дорогий верстат, дві музичні колонки Yamaha, зварювальний апарат, м'ясорубку, фрезер, а потім ще скаржився, що не встиг викрасти генератор на 10 кв.

Телевізор у військовому ящику

У середу, 9 березня, телеканал "Україна 24" опублікував відео, зняте українськими військовими. Після захоплення ворожої техніки бійці ЗСУ виявили в одному з ящиків викрадений телевізор.

Пограбували сільський магазин і викрали все спиртне

У Чорнобаївці під Херсоном російські загарбники також пограбували сільську крамницю та викрали все спиртне.

"Напившись, терористи відкрили вогонь по будинках людей. Чоловіків, які почали з ними сперечатися, як стверджують місцеві, розстріляли. Точна кількість загиблих невідома. Люди в селі налякані, зараз переважно ховаються у підвалах" , – повідомляє видання "Миколаївські новини" у четвер, 9 березня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу, які передбачають жорстокість покарання за мародерство. Відповідний законопроєкт №7124 було розглянуто 3 березня на пленарному засіданні Ради.

Також ми інформували, що в Україні у складні часи активізувалося чимало мародерів, що грабують квартири та будинки українців.