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В Україні жорстко каратимуть мародерів: що на них чекає

Павло Заяць Павло Заяць
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3 березня, 16:36
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До Кримінального кодексу внесли зміни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за мародерство.

Відповідний законопроєкт №7124 було розглянуто 3 березня на пленарному засіданні Ради, повідомляє пресслужба парламенту

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"Мародерство як військовий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. При цьому викрадення військовослужбовцями або цивільними особами речей за межами поля бою утворює склад корисливого злочину проти власності. Скоєння таких злочинів із використанням умов військового чи надзвичайного стану за загальним правилом є обставиною , що обтяжує покарання... Проте покарання, яке може бути призначене в таких випадках, обмежене і відповідно до вимог статті 65 Кримінального кодексу України не може перевищувати верхню межу санкції відповідної статті", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану.

Також ініційовано підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, що є при вбитих чи поранених) у вигляді ув'язнення від трьох до п'яти років.

"Факти мародерства стали широко поширені і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно встановлювати "справедливість", а фактично вершити самосуд над мародерами", – йдеться в пояснювальній записці.

Очікується, що ухвалення запропонованих змін сприятиме "підвищенню ефективності засобів кримінально-правового реагування на прояви мародерства з боку військовослужбовців або цивільних осіб".

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В Україні мародери "чистять" квартири: як уберегтися

В Україні у складні часи активізувалося чимало мародерів, що грабують квартири та будинки українців. Способи використовуються різноманітні.

Суть схем така — дізнатися, чи є хтось у квартирі, щоб згодом безперешкодно її пограбувати. Наприклад, підкидають усілякі листівки, флаєри тощо. Одним із нових способів, як повідомляють українці у соцмережах, є приклеювання скотчу на отвір для ключа. Українці наполегливо просять: якщо хтось бачить подібне, то обов'язково зривати і викидати. Таким чином, ви вбережете себе та своїх близьких від мародерства.

Ще однією поширеною схемою серед злочинців є проникнення у приватні чати житлових комплексів, ОСББ тощо. Таким чином вони дізнаються про всю необхідну інформацію про мешканців тих чи інших квартир.

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