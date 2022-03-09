Над Києвом збили ворожий літак – ледь не зніс будинок (фото)

Над Осокорками у Києві збили ворожий літак Су-27. Пілот катапультувався та загинув.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.
Як повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, літак окупантів упав на житловий будинок. Про жертв та постраждалих серед цивільного населення не повідомляють.
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Втрати ворога
Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 317,
- ББМ – 1070,
- артилерійських систем -120,
- РСЗВ – 56,
- засобів ППО – 28,
- літаків – 49,
- гелікоптерів – 81,
- автомобільної техніки – 482,
- кораблів/катерів – 3,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі збитий російський літак.
Також нагадаємо, працівник "Укрпошти" збив російський Су-35 за десятки мільйонів доларів.