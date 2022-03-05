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Працівник "Укрпошти" збив російський Су-35 за десятки мільйонів доларів (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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5 березня, 16:26
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Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою"
Сергій Чижиков влаштував прочухана окупантам. Колаж "Сьогодні"
Сергій Чижиков влаштував прочухана окупантам. Колаж "Сьогодні"

Мобілізований з "Укрпошти" капітан збив російський літак, який бомбардував Чернігів. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм", – йдеться у повідомленні.

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Сергій Чижиков. Фото: facebook.com/ukrposhta

Варто зазначити, що "Ігла" була розроблена ще в далеких 70-х роках, але перед нею не встояв пафосний російський винищувач.

Літак Су-35

Найпотужніший авіаційний комплекс РФ покоління 4++ із технологіями винищувачів п'ятого покоління.

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Багатоцільовий надманеврений одномісний винищувач Су-35 призначений для ураження повітряних, наземних (надводних) цілей противника, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО та розташованих на значних віддаленнях від аеродрому базування, а також для ведення повітряної розвідки.

Су-35 оснащений унікальною бортовою системою радіолокаційного управління, оптико-локаційною станцією, бортовим комплексом оборони, здатний керувати груповими діями авіації в повітрі, а також застосовувати новітні керовані авіаційні ракети.

Україна продовжує кришити авіацію окупантів

Лише сьогодні українські захисники біля Чернігова збили ворожий літак. Пілота після катапультування було схоплено. Виявилося, що раніше він бомбив населені пункти Сирії і навіть робив спільні фото з Башаром Асадом.

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Також під Миколаєвом було збито чотири ворожі вертольоти. Примітно, що троє з них збив один наш зенітник.

Все на тому ж миколаївському напрямку ЗСУ збили літак окупантів – пілот також затриманий.

Українські військові збили російський гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу. Він дуже низько летів і став чудовою мішенню для нашої ракети.

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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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