В Одесі збито російський літак

Біля Одеси ЗСУ збили російський військовий літак. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем – "мінус". Дякуємо ЗСУ за чудову роботу. Так і треба!" — сказав він.
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Втрати авіації РФ за добу
Раніше 6 березня у Харкові сили протиповітряної оборони знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил РФ — штурмовик Су-25.
Днем раніше українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з президентом країни Башаром Асадом.
Також 5 березня на Одещині українські війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі, ще один літак було збито у Миколаївській області. Там же було збито чотири бойові вертольоти ворога, причому три з них збив один морпіх.
У Київській області 5 березня було збито 2 літаки російських окупантів, 3-х льотчиків взято в полон, 1 – знищено. Також збито 5 вертольотів та 1 БПЛА.
Ситуація в Україні 6 березня
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
- Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч осіб. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.