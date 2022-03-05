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Ворог завдав авіаудару по Білій Церкві, захисники України збили два літаки: головне про 10-й день війни від Міноборони

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 20:42
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Окупанти також використовують російську масовку для підготовки репортажів
Противник завдав авіаудару по Білій Церкві / Колаж "Сьогодні"
Противник завдав авіаудару по Білій Церкві / Колаж "Сьогодні"

Триває десята доба протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема застосувуючи й бомбардувальну авіацію по об'єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Що відомо

Сьогодні, 5 березня, противник завдав авіаудару Білій Церкві. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу поїзд, який використовувався для евакуації мирного населення.

"За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалася діяльність російських приватних військових кампаній (ПІК) з вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуть штаб ПВК Вагнер" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують масовку для репортажів

Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.

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Також на підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України завдано авіаційного удару по 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів. Втрати уточнюються.

"Підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зізевського.
Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято в полон, 1 – знищено. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 5 березня

У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового та готуються до переміщень.

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У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, як і російський військовий корабель.

Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.

"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців якнайдалі від бойових дій

У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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