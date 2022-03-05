В Одеській області знищено два ворожі винищувачі

На Одещині українські війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі — про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.
"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів. Разом переможемо!" — написав він.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині ЗСУ збили чотири російські вертольоти та один літак.
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Також мобілізований з "Укрпошти" капітан збив російський літак, який бомбардував Чернігів, за допомогою ПЗРК "Ігла-1".
Ситуація в Україні 5 березня
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