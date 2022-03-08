Наступний! На Миколаївщині збито російський гелікоптер

На Миколаївщині збито ще один гелікоптер окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Геращенко опублікував відео з вертольотом, що лежить на землі та димиться.
Далі по темі
Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" пропонує премії за викрадені літаки та гелікоптери російських окупантів. В "акції" можуть брати участь і самі пілоти РФ.
Війна в Україні: ситуація 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. "Зелені коридори" потрібні в таких містах та селищах, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микулічі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У Мережі з'явились документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, завданих цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- У Снігурівці Миколаївської області українські військові взяли в полон групу російських військових.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.