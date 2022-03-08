Наступний! На Миколаївщині збито російський гелікоптер

У Мережі з'явилося відео поваленої техніки ворога

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині збито ще один гелікоптер окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Геращенко опублікував відео з вертольотом, що лежить на землі та димиться.

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Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" пропонує премії за викрадені літаки та гелікоптери російських окупантів. В "акції" можуть брати участь і самі пілоти РФ.

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