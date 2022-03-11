Обстрел Луцка: количество погибших выросло

Мэр Луцка рассказал, что происходит в городе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке число погибших в результате обстрела оккупантами военного аэродрома возросло до четырех военнослужащих, шесть человек ранены.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

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"В результате обстрела Российской Федерацией нашего военного аэродрома погибли четверо военнослужащих, шесть человек ранены", – сказал он.

Мэр Луцка также рассказал, что две котельные рядом с местом обстрела были отключены.

"Оборудование на котельных не пострадало, оно исправно. В настоящее время поставки теплоносителя в квартиры лучан, которые были отключены в связи с ситуацией безопасности, возобновлены", – сказал Полищук.

Четверых раненых госпитализировали в Волынскую областную больницу. У одного пострадавшего – паническая атака, у двоих других сотрясение головного мозга, поражение ног. Еще один солдат получил травмы в результате завалов, откуда его извлекли спасатели.

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Серия авиаударов по Украине 11 марта

Днепр

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

Авиаудары произошли в Новокодаком районе города. В частности, зафиксировано попадание:

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вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы .

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьбы ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинков.

Он добавил, что удар по Ивано-Франковску произошел во второй раз.

Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты.