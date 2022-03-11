Россия выпустила уже около 330 ракет по мирным городам и селам Украины

Оккупанты продолжают уничтожать гражданских жителей нашей страны

Россия уже выпустила сотни ракет по Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения 24 марта Россия выпустила 328 крылатых ракет по мирным городам и селам Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook.

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Речь идет об оперативно-тактических ракетах наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр".

"Это кровавое преступление путинского режима вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Серия авиаударов по Украине 11 марта

Днепр

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

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Авиаудары произошли в Новокодаком районе города. В частности, зафиксировано попадание:

вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Ивано-Франковск

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В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы .

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьбы ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинков.

Он добавил, что удар по Ивано-Франковску произошел во второй раз.

Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двоих погибших военнослужащих, раненых – шесть. Впоследствии стало известно, что погибли четыре человека.

"Не сработала система оповещения, которой руководят ВСУ. Этим занимается военная администрация. В 4:37 была тревога, в 4:50 – отбой. А в 5:45 были взрывы, сирена через 4 мин после этого была", – пояснил мэр города Игорь Полищук.

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