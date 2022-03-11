Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС – розвідка

Росія шантажує весь світ ядерною катастрофою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін +віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це заявило в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Реклама

"За наявною інформацією – Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну. Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість, туди, за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти", серед яких під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту.

Доповнюється...