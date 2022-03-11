"Буває, що й самі себе х*яримо": окупант розповів про величезні втрати РФ

Російський військовий стверджує, що "один із відділення залишився"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у розмовах зі своїми близькими спростовують офіційні дані РФ про свої втрати.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового зі своїм батьком, яку оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко, уточнивши, що перехоплення надане союзниками України.

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- Нас обстрілювали нах** та бомбили б**! - Сину, я мільйон разів прокляв себе, що тобі цей контракт зісватав, бл***! - Хочу додому, нах**! - Чи є загиблі? - Дох**. Буває таке, що й самі себе х*яримо. - Самі себе? - Довбо**и тому що є**ні!.. У нас безвісти зниклих дох** теж. Я один із відділення залишився. У нас взвод був 22, залишилося 8. Нас з самого початку наї*нули сильно кілька разів. Я бл*** стільки крові, поранених, мертвих – не бачив ніколи! - За новинами 500 загиблих і 1500 поранених - Такий п***ьож є**ний. Насправді все х*йово.

Під Сумами зловили військових РФ, які шукали дорогу додому

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

У Роменському районі небайдужі мешканці одного з сіл побачили у полі групу підозрілих осіб у військовій формі. Вони звернулися до поліції.

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В результаті правоохоронці спільно з ТРО упіймали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали в районі на Сумщині. Як пояснили вже у відділку – шукали дорогу додому.