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Шукали дорогу додому на Росію: у Сумській області в полі зловили 29 солдат-"асвабадітєлєй" (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 12:34
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Групу підозрілих людей у військовій формі помітили місцеві жителі, які й зателефонували правоохоронцям
У Сумській області затримали групу окупантів.
У Сумській області затримали групу окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції в Facebook.

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У Роменському районі небайдужі жителі одного із сіл побачили в полі юрбу підозрілих осіб у військовій формі. Вони звернулися в поліцію.

Як результат, правоохоронці спільно з ТрО затримали російських солдат, усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали в районі на Сумщині. Як пояснили вже у відділку – шукали дорогу на Росію, додому.

"Наразі всі затримані передані до відповідних органів, де будуть з'ясовані всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу", – повідомили у поліції.

Російські солдати. Фото: поліція Сумської області

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Військові РФ в українському полоні

Військовополонений з Росії Володимир Рассказов вибачився перед українцями за те, що російські війська вторглися на нашу територію "як воєнні злочинці".

Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправленням армії РФ в Україну.

Крім того, російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватися у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну. А завданням було захопити Харків за три дні.

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Деякі полонені вже почали погрожувати Володимиру Путіну, що після повернення в Росію встануть проти нього.

4 березня було опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом введених на територію мирної України.

24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила в полон перших російських військових.

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Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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