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Захопити Харків за три дні. Російський полонений зізнався, що їхав на війну, а не на навчання (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 12:34
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Окупантам наказали перекрити всі основні дороги та стріляти у мирних жителів
Окупанти зізнаються, що йшли воювати проти українців.
Окупанти зізнаються, що йшли воювати проти українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватися у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши відео допиту.

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За словами полоненого окупанта, на захоплення Харкова російські війська мали три дні.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", – говорить полонений начальник взводу.

Утім замість "легкої прогулянки" Україною на ворога чекав тотальний розгром. Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

Слідчі СБУ задокументували показання військового та пообіцяли "покарати загарбника".

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В Україні з'являться табори для військовополонених окупантів

В Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.

В Офісі президента наголосили, що за перші 10 днів війни Росії проти України наші захисники впіймали величезну кількість військових РФ. Щоб їх утримувати, доведеться створювати табори.

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А в МВС заявили, що полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.

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