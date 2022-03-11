Крым станет базой террористов? Путин хочет привлечь тысячи сирийских наемников для войны с Украиной

Боевики из стран Ближнего Востока могут использоваться для террора населения Украины

Путин планирует привлечь до 16 тысяч добровольцев – наемников из стран Ближнего Востока. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине. Об этом сообщает Ассоциация Реинтеграции Крыма в пятницу, 11 марта.

Отмечается, что к участию в войне против Украины планируется привлечь до 16 тысяч добровольцев – наемников, в большинстве своем из стран Ближнего Востока. В Ассоциации считают, что подразделения диктаторских режимов Ливии, Сирии, Йемена и других азиатских стран нельзя назвать "существенной боевой силой", а их реальные способности следует оценить исключительно в качестве "пушечного мяса".

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"Даже запланированное привлечение агрессором подконтрольных России боевиков Исламского государства существенно не повлияет на обороноспособность Украины. Поэтому очевидно, что использовать такой "ценный" мобилизационный ресурс агрессор планирует только вне зоны активных боевых действий, в качестве "заградительных отрядов", а также в качестве карательных отрядов на оккупированных территориях для террора украинского населения", – говорится в сообщении.

В Ассоциации Реинтеграции Крыма уверены, что,указанные "добровольцы" прибудут в Россию как по воздуху, так и через "Сирийский экспресс", через порт Тартус, Черноморские проливы и оккупированный Крым.

Также отмечается, что в советский период в ряде воинских частей в Крыму проводилась подготовка диверсионно-террористических кадров для выполнения "интернационального долга" на Ближнем и среднем Востоке и в Африке.

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"Таким образом, полуостров становится базой для расположения террористических и маргинальных элементов Ближнего Востока", – подытожили в Ассоциации Реинтеграции Крыма.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия готова направить в Украину еще до 1000 наемников. Об этом предупредил высокопоставленный представитель западной разведки.

Также мы информировали, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.