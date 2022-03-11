Зеленський присвоїв звання Герой України 13 захисникам

Деякі воїни отримали звання посмертно

В Україні поповнився список героїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.

Про це йдеться у звернення Зеленського.

Кому присвоїли звання?

підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника.

(посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника. капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак.

(посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак. молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів.

(посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів. старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). При ворожих ракетних обстрілах давав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя.

(посмертно). При ворожих ракетних обстрілах давав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя. молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм при евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ.

(посмертно). За мужність і героїзм при евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ. генералу-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу . Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова. полковнику Ході Леоніду Олексійовичу . За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів.

. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів. підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу . Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у Гостомелі.

. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у Гостомелі. підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу . Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область.

. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область. майору Бові Євгену Петровичу . За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій при постійних атаках ворога.

. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій при постійних атаках ворога. капітану Боєчку Василю Васильовичу . За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.

. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога. сержанту Морозу Олегу Романовичу . Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.

. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області. матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві, вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожих вертольоти.

15 військових, які раніше отримали звання

Старшому лейтенанту Максиму Білоконю . Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.

. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника. Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.

Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів. Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.

Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.

Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей. Солдату Андрію Нікончуку . Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів. Лейтенанту Віталію Сапилу . Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.

. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару. Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.

Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару. Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.

Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога. Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.

Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким. Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.

Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога. Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.

Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку. Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.

Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення. Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.

Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат. Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.

Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова. Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.

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