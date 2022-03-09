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23-річний лейтенант з Вінниччини отримав звання Героя України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 23:56
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Президент підписав відповідний указ
Євген Пальченко отримав звання Героя України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Євген Пальченко отримав звання Героя України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 23-річному лейтенанту Збройних сил України Євгену Пальченку. Він врятував бойових побратимів при виході з оточення окупантів.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Деталі

Лейтенант Збройних сил України Євген Пальченко є командиром взводу танкових військ. При виході з оточення російських окупантів він урятував життя своїх бойових побратимів та прикрив бригаду.

2 березня 2022 року указом президента за особисту мужність і героїзм йому було присвоєно звання Героя України.

15 українських військових отримають звання "Герой України"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них посмертно.

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Звання присвоєно:

  • Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
  • Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
  • Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
  • Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
  • Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
  • Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
  • Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
  • Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.
  • Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
  • Майору Ігореві Михальчуку. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
  • Полковнику Сергію Мусієнку. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
  • Лейтенанту Євгену Пальченку. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
  • Майору Владиславу Прокопенку. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
  • Підполковнику Павлу Федосенку. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
  • Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь у обороні Херсонської області.

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