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МЗС Туреччини: Путін не проти переговорів із Зеленським

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 00:45
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Український президент теж готовий поговорити з Путіним
Є ймовірність, що президенти можуть зустрітися для переговорів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Є ймовірність, що президенти можуть зустрітися для переговорів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", — сказав Чавушоглу.

Глава МЗС сказав про це президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

Він зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова, була принаймні початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок", — наголосив Чавушоглу.

Ситуація в Україні минулої доби

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці.

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  • На Чернігівському напрямку підрозділ оперативного командування "Північ" знищив дивізіон російських комплексів "Іскандер-М". Про це повідомило ОК "Північ" у Facebook.
  • У тимчасово окупованому Криму різко злетіли темпи продажу житла, а окупанти екстрено вивезли із півострова сім'ї працівників ФСБ.
  • Тепер кожен українець може повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворожих військ та техніки через чатбот "єВорог", повідомила Держприкордонслужба України.
  • Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації людей, і для доставки гуманітарного вантажу, цитує "Укрінформ" міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

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