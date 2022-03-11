МЗС Туреччини: Путін не проти переговорів із Зеленським

Український президент теж готовий поговорити з Путіним

Є ймовірність, що президенти можуть зустрітися для переговорів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN.

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"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", — сказав Чавушоглу.

Глава МЗС сказав про це президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

Він зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова, була принаймні початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок", — наголосив Чавушоглу.

Ситуація в Україні минулої доби

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