Зеленський: вторгнення Путіна не стало сюрпризом, шокувало інше

Президент України розповів, як відреагував на вторгнення Росії в Україну і що його найбільше здивувало

Зеленський не був здивований, що путінська армія напала на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський не був шокований тим, що Росія напала на нашу країну. Його здивувало те, з якою жорстокістю окупанти ставляться до мирних людей – як бомблять житлові будинки, церкви та лікарні.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю німецькому виданню DIE ZEIT.

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Зеленський уточнив, що вторгнення РФ не стало для нього сюрпризом.

"Якщо ви питаєте про жорстокість цього вторгнення, то це, звичайно, неможливо сприймати без шоку. Те, що вони роблять із цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або б'ють по житлових кварталах із реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидні військові злочини", – сказав він.

Ситуація в Україні 10 березня