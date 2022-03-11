"Наймите хороших юристов": Генпрокурор Венедиктова сообщила о подозрении пропагандистке Симоньян

Суд разрешил арестовать известную пропагандистку

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подозрении главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Реклама

"Наймите хороших юристов"

"Симоньян Маргарита Семёновна, ваш процессуальный статус в Украине – подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными", – заявила Венедиктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Как отмечается, украинский суд разрешил арестовать Симоньян и доставить ее в суд для избрания меры пресечения.

"Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока ещё), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск. По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", – заявила генпрокурор.

Также Венедиктова посоветовала Симоньян "нанять хороших юристов":

Реклама

"Для нас в Украине очень важно, чтоб всё было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию – у вас моя гарантия. "Россия, мать, забери Донбасс домой" – это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой".

Фото – facebook.com/irina.venediktova.31.

Фото – facebook.com/irina.venediktova.31.

Заявления Симоньян

Раньше российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что рада, если Россия стягивает войска к границе с Украиной, поскольку, по ее мнению, Донбасс следует присоединить к РФ.

Реклама

Также, выступая на пропагандистском форуме "Русский Донбасс", который проходил 28 января в оккупированном Донецке, она заявила, что Россия должна "забрать Донбасс домой".

Кроме этого, она отмечала, что DDoS-атаки на колл-центр во время "прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным устроила Украина.

Напомним, 10 марта Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных экономических и других санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.

Читайте также: