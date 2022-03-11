"Найміть хороших юристів": Генпрокурор Венедиктова повідомила про підозру пропагандистці Симоньян

Суд дозволив заарештувати відому пропагандистку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про підозру головному редактору RT Маргариті Симоньян.

Про це вона написала в себе на сторінці у Facebook.

Реклама

"Найміть хороших юристів"

"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні – підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими", – заявила Венедиктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Як зазначається, український суд дозволив заарештувати Симоньян та доставити її до суду для обрання запобіжного заходу.

"Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ не є можливим (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук. На думку української прокуратури і посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані під час перетин кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", – заявила генпрокурор.

Також Венедиктова порадила Симоньян "найняти хороших юристів":

Реклама

"Для нас в Україні дуже важливо, щоб все було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість та доступ до правосуддя – у вас моя гарантія. "Росія, мати, забери Донбас додому" – це одна з сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".

Фото – facebook.com/irina.venediktova.31.

Фото – facebook.com/irina.venediktova.31.

Заяви Симоньян

Раніше Симоньян заявила, що рада, що Росія стягує війська до кордону з Україною, оскільки, на її думку, Донбас слід приєднати до РФ.

Реклама

Також, виступаючи на пропагандистському форумі "Русский Донбас", який проходив 28 січня в окупованому Донецьку, вона заявила, що Росія повинна "забрати Донбас додому".

Крім цього, вона зазначала, що DDoS-атаки на кол-центр під час "прямої лінії" з російським президентом Володимиром Путіним влаштувала Україна.

Нагадаємо, 10 березня Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних економічних та інших санкцій щодо фізичних та юридичних осіб РФ.

Читайте також: