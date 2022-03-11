"Найміть хороших юристів": Генпрокурор Венедиктова повідомила про підозру пропагандистці Симоньян

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про підозру головному редактору RT Маргариті Симоньян.
Про це вона написала в себе на сторінці у Facebook.
"Найміть хороших юристів"
"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні – підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими", – заявила Венедиктова.
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Як зазначається, український суд дозволив заарештувати Симоньян та доставити її до суду для обрання запобіжного заходу.
"Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ не є можливим (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук. На думку української прокуратури і посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані під час перетин кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", – заявила генпрокурор.
Також Венедиктова порадила Симоньян "найняти хороших юристів":
"Для нас в Україні дуже важливо, щоб все було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість та доступ до правосуддя – у вас моя гарантія. "Росія, мати, забери Донбас додому" – це одна з сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".
Заяви Симоньян
Раніше Симоньян заявила, що рада, що Росія стягує війська до кордону з Україною, оскільки, на її думку, Донбас слід приєднати до РФ.
Також, виступаючи на пропагандистському форумі "Русский Донбас", який проходив 28 січня в окупованому Донецьку, вона заявила, що Росія повинна "забрати Донбас додому".
Крім цього, вона зазначала, що DDoS-атаки на кол-центр під час "прямої лінії" з російським президентом Володимиром Путіним влаштувала Україна.
Нагадаємо, 10 березня Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних економічних та інших санкцій щодо фізичних та юридичних осіб РФ.