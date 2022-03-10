Україна вирішила завдати удару по головних пропагандистах Кремля: список

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних економічних та інших санкцій до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.
Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Хто під санкціями
"Ці списки та санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Крім цього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції", – написав він.
Під санкції потрапили такі російські пропагандисти:
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- Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;
- Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала";
- Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
- Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медіа Холдинг";
- Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ;
- Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media";
- Кисельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;
- Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today;
- Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россия-1";
- Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live".
Серед юридичних осіб санкції отримають:
- Акціонерне товариство "Перший канал";
- Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР);
- Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";
- АТ "Газпром-медіа холдинг";
- Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ";
- АТ "Телекомпанія НТВ";
- ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА";
- ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ);
- ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКЛАМНИЙ АЛЬЯНС";
- ТОВ "іві.ру";
- ТОВ "НТВ ПЛЮС".
За словами Ткаченка, списки будуть розширені.
Нагадаємо, після початку війни в Україні й впровадження санкцій Заходу російська економіка летить у прірву. Аналітики переконані, що дефолту не уникнути.